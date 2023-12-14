Ужесточение ипотечных правил Центробанка изменило рынок частного строительства

Эксперты проекта «Британика» рассказали, стало ли сложнее получить ипотеку под строительство частного дома в 2023 году в контексте ужесточения правил Центральным Банком.

В 2023 году рынок ипотеки для строительства частных домов столкнулся с важными изменениями, вызванными ужесточением правил выдачи ипотеки Центральным Банком России. Особое внимание уделяется повышению первоначального взноса до 20%, в то время как другие условия остались практически неизменными.

Теперь потенциальным заемщикам необходимо располагать значительной суммой для первого взноса. Это усложнило задачу для тех, кто рассчитывал на более низкие требования к первоначальному вкладу. Однако новые правила не сказались на тех, кто уже обладает необходимыми средствами.

Согласно данным Института жилищного развития, в 2023 году наблюдался значительный рост кредитования строительства частных домов: банки выдали 73 тыс. кредитов на сумму 315 млрд рублей, что составляет 34% от общего количества выданных кредитов в этом секторе. Этот рост в четыре раза превышает показатели прошлого года.

Ставки по льготным ипотечным программам начинаются от 3%, с возможностью дополнительного снижения на 0,5-1% в зависимости от определённых условий и опций.

Текущие условия требуют, чтобы первоначальный взнос составлял не менее 20%, что является значительным фактором при рассмотрении ипотечных заявок.

Заёмщики имеют возможность строить частный дом самостоятельно или с помощью подрядчика, выбранного самостоятельно или из списка аккредитованных банком строительных компаний. Это предоставляет гибкость в выборе подрядчиков и управлении процессом строительства.

«Изменения в условиях ипотечного кредитования непременно повлияли на рынок строительства частных домов. Несмотря на ужесточение условий, рынок продемонстрировал заметный рост, что свидетельствует о стабильном спросе и возможностях для будущего развития данного сегмента. Важно, что заёмщики теперь должны учитывать новые требования, особенно в отношении первоначального взноса, для успешного получения ипотеки», – отметил руководитель отдела маркетинга КП «Британика» Константин Иванов.