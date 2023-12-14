Россияне потратят на празднование Нового года больше, чем в прошлом

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в этом году меньшее число россиян планируют отмечать Новый год скромно и тихо: если в 2022 году так были настроены 28%, то в этом году – 19%. Масштабнее, чем в прошлом году отмечать праздник собираются 4% (2% годом ранее). Количество россиян, которые планируют отмечать праздники «как обычно», увеличилось на 8 п.п. и составило 70%.

9 из 10 россиян встретят новый год в родном регионе, 7% отметят его в поездках по России и лишь около 1% уедут в другую страну. Эти значения с прошлого года практически не изменились.

Опрос показал, что 67% россиян будут украшать свой дом или рабочее место к праздникам. Более трети из них (35%) готовы потратить на новогодний декор сумму от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей, а более четверти (28%) планируют уложиться в бюджет до 1 тыс. рублей.

Самые популярные товары для создания праздничной атмосферы – игрушки на ёлку (49%), новогодние украшения для дома (42%), гирлянды (42%), свечи и ароматы для дома (25%) и новая посуда (13%). Четверть опрошенных сообщили, что используют декор, оставшийся с прошлогодних праздников.

О желании приготовить подарки на Новый год родственникам и друзьям в этом году рассказали 77% респондентов (в прошлом году 75%).

В среднем бюджеты россиян на подарки к Новому Году увеличились. Более половины россиян (58%) планирует при этом уложиться в бюджет до 5 тыс. рублей, трое из десяти (29%) – в сумму от 5 до 10 тыс. рублей, свыше этой суммы – 13% опрошенных. Для сравнения в 2022 году сумму до 5 тыс. рублей планировали выделить 62% участников опроса, от 5 до 10 тыс. – 30%, свыше 10 тыс. рублей – 9%.

Наибольший бюджет на подарки в этом году выделен у жителей Сибири и центральной части России, где сумму свыше 10 тыс. рублей готовы потратить 17%и 15% соответственно, а наибольшая доля покупателей с бюджетом на подарки до 5 тысяч рублей была выявлена в Приволжском ФО – 64%.

«Результаты наших исследований и наблюдений на основе Единой панели данных Ромир показывают, что в этом году россияне начали подготовку к Новому году несколько раньше, чем в предыдущие годы. Средний чек и еженедельные расходы неуклонно растут уже два месяца подряд. Помимо товаров повседневного спроса в корзины наших соотечественников добавляется предпраздничная закупка – небольшие подарки, декор, товары для творчества, что может свидетельствовать об общем повышении настроения потребителей», – поясняет исполнительный директор Ромир Инна Караева.

То, что Новый год – это время чудес и все загаданные желания сбываются, верит 35% россиян. Не верят, но все равно что-то загадывают желания 28% респондентов. Чаще всего желания касаются нематериальных сфер жизни – так ответили 49% респондентов, а вот 30% мечтают о чем-то материальном, что можно купить за деньги.

В среднем 28% россиян ответили, что их желания чаще не сбываются, чем сбываются, а у 26% – наоборот. Согласно исследованию, чаще, чем у других респондентов, новогодние желания исполняются у жителей Санкт-Петербурга, а реже – у жителей Дальневосточного ФО.

Исследование проводилось на базе потребительской панели Ромир в ноябре 2023 года в различных городах России с населением 10 000 человек и больше. В исследовании приняли участие 1000 человек. Выборка квотированная и репрезентативна населению России.