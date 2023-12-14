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Инфляция в России возобновила рост

В России с 5 по 11 декабря рост потребительских цен ускорился до 0,2% с 0,12% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 11 декабря вновь уменьшилась, составив 7,04% после отметки 7,14%, которая была достигнута неделей ранее. С начала года к 11 декабря потребительские цены выросли на 6,93%, с начала месяца — на 0,27%.

Напомним, что Банк России в эту пятницу примет решение об уровне ключевой ставки. Большинство экспертов ожидают, что регулятор повысит  ставку на 100 базисных пунктов, до 16%. При этом некоторые аналитики не исключают и более сильного ужесточения денежно-кредитной политики.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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