Доллар 89,5. Что дальше?

Рубль продолжает укрепляться. Доллар впервые с начала декабря приблизился к 89,5 руб., евро достиг 96,7 руб. При этом российская валюта остается в плюсе, несмотря на дешевеющую нефть.

– Сырьевой фактор по-прежнему не препятствует подорожанию рубля. Нефтяные цены периодически обновляют полугодовые минимумы, хотя в начале основной российской сессии перешли к быстрому восстановлению, – отмечают в своём обзоре аналитики БКС Мир инвестиций.

Они добавляют, если нефть останется недалеко от текущих относительно низких уровней, то это способно негативно сказаться на курсе рубля минимум через несколько недель из-за лага во времени между изменением конъюнктуры сырьевого рынка и объема российской экспортной выручки.

Некоторые аналитики считают, что укрепление рубля – временное явление. В фокусе внимания экспертов – динамика экспорта и импорта, цены на нефть, уровень инфляция и ключевая ставка.«До конца первого квартала мы прогнозируем курс доллара на уровне 90-100 руб. за доллар, далее не исключаем рост до 100-110 руб», – отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.