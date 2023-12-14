Как задать вопрос Путину?

Больше всего россиян интересуют доступность жилья, меры поддержки бойцов СВО и их семей и организация бесплатного дополнительного образования. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Народный фронт, который обрабатывает вопросы.

Прямая линия Владимира Путина пройдет, сегодня, 14 декабря в 12:00 (мск). Задать вопрос президенту можно на сайте.

В своих обращениях к главе государства россияне также часто жалуются на качество услуг ЖКХ, медицину и экологию, обратили внимание представители движения. В этом году прямая линия с населением совмещена с итоговой пресс-конференцией для журналистов. Всего Владимиру Путину поступило уже более двух миллионов вопросов от граждан. Обращения участились после того, как он объявил о своем намерении участвовать в предстоящих президентских выборах.

Напомним, что 8 ноября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел прямую линию, в ходе которой ответил на вопросы жителей региона. Чаще всего они спрашивали о ремонте дорог в Иркутске и Иркутском районе, а также о благоустройстве своих поселений. При этом на часть вопросов отвечали непосредственно главы муниципальных образований и руководители соответствующих ведомств.