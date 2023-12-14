Контакт-центр «Иркутскэнергосбыта» на 50% увеличил число цифровых каналов связи

Жителям столицы Приангарья стало еще проще передавать показания счетчиков без соединения с оператором контакт-центра «Иркутскэнергосбыта». Для этого число цифровых каналов связи увеличено с 200 до 300. Организационное изменение помогает разгрузить операторов, что особенно актуально в период аномальных холодов, когда число звонков растет в геометрической прогрессии.

Напомним, в Едином энергетическом информационно-справочном центре запущена система искусственного интеллекта с технологиями синтеза и распознавания речи, благодаря чему нагрузка на операторов снижена в 2,8 раза, поскольку позволяет принимать показания приборов учета без человеческого участия. Прием показаний через голосового ассистента запущен в работу в середине июля, за это время система обработала более 230 тыс. звонков. Для передачи показаний необходимо позвонить по номеру телефона 8-800-100-9-777 (работает круглосуточно) и далее в голосовом меню выбрать пункт 1.

На этом компания не намерена останавливаться. Уже сейчас прорабатывается возможность передачи информации об аварийном отключении с помощью робота. Клиент сможет оставить заявку, продиктовав свой адрес, искусственный интеллект тут же ее обработает и направит специалистам для реагирования, а клиенту поступит сообщение в Viber или Telegram.

Изменения значительно экономят время для сотрудников во время аномальных морозов, когда число звонков растет скачкообразно. Так, операторы Единого энергетического информационно-справочного центра «Иркутскэнергосбыта» обработали за минувшие 5 суток свыше 60 тысяч обращений граждан. По каждому из них оказана адресная помощь, даны консультации и разъяснения жителям.