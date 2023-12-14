В России резко возрос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ вырос втрое, их аудитория увеличилась в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе big data за 2022 и 2023 годы.

Аналитики исследовали доступные в России сервисы, которые при помощи нейросетей позволяют создавать иллюстрации, текст или музыку*. Самым популярным оказался проект «Шедеврум», запущенный в апреле 2023 года. За полгода с момента старта в этой нейросети потратили вдвое больше гигабайт, чем во втором по популярности сервисе по работе с ИИ – Kandinsky, которая также позволяет создавать визуальный контент. С января этого года она выросла в 2,5 раза по потреблению интернет-трафика и занимает вторую строчку.

Тройку самых популярных нейросетей по активности пользователей замыкает проект Mubert, генерирующий музыку по запросу пользователя. С начала года потребление мобильного интернета в этой нейросети сократилось на 63%. В первую пятерку вошли еще два генератора аудиотреков на основе нейросетей: Aiva и Soundraw.

По сравнению с периодом январь – октябрь прошлого года посещаемость сервисов по работе с ИИ в этом году выросла в 3,5 раза. Основные пользователи нейросетей — люди в возрасте 36-45 лет (на них приходится 32% аудитории), а также 26-35 лет (31%). На третьем месте — абоненты 46-55 лет (18%).

Активнее всего нейросети набирают популярность у зумеров (от 14 до 21 года), в 2023 году число таких пользователей выросло в 11 раз. И они тратят на сервисы по работе с ИИ больше всего трафика в среднем на абонента. Мужчины чаще женщин пользуются нейросетями — они составляют 59% аудитории таких сервисов. В среднем россияне тратят почти час в месяц (59 минут) на работу с ИИ-сайтами.

Кроме того, аналитики Yota составили топ городов, жители которых тратят на нейросети больше всего времени. Рейтинг возглавил Сочи, где в среднем абонент пользуется нейросетями почти два часа в месяц (116 мин). Также в пятерку лидеров вошли Кострома, Грозный, Санкт-Петербург и Магадан.

Топ-30 городов по времени, потраченному на нейросети в 2023 году

№ Город Среднее число минут пользования нейросетями в месяц № Город Среднее число минут пользования нейросетями в месяц 1 Сочи 116,1 16 Владикавказ 65,6 2 Кострома 97,9 17 Ижевск 65,5 3 Грозный 97,3 18 Киров 64,6 4 Санкт-Петербург 81,4 19 Калининград 64,5 5 Магадан 79,9 20 Йошкар-Ола 64,3 6 Петропавловск-Камчатский 79,8 21 Самара 64,1 7 Белгород 74,4 22 Волгоград 63,7 8 Южно-Сахалинск 73,2 23 Воронеж 63,3 9 Майкоп 71,2 24 Москва 62,4 10 Петрозаводск 70,7 25 Псков 62,3 11 Нальчик 70,6 26 Набережные Челны 61,9 12 Липецк 68 27 Владивосток 61,8 13 Салехард 67 28 Уфа 61,7 14 Краснодар 66,6 29 Вологда 61,4 15 Сыктывкар 65,8 30 Томск 61,1

* В исследование не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки — например, Midjourney и Yandex GPT