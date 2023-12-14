В России резко возрос интерес к нейросетям: за год мобильный трафик сервисов по работе с ИИ вырос втрое, их аудитория увеличилась в 3,5 раза. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе big data за 2022 и 2023 годы.
Аналитики исследовали доступные в России сервисы, которые при помощи нейросетей позволяют создавать иллюстрации, текст или музыку*. Самым популярным оказался проект «Шедеврум», запущенный в апреле 2023 года. За полгода с момента старта в этой нейросети потратили вдвое больше гигабайт, чем во втором по популярности сервисе по работе с ИИ – Kandinsky, которая также позволяет создавать визуальный контент. С января этого года она выросла в 2,5 раза по потреблению интернет-трафика и занимает вторую строчку.
Тройку самых популярных нейросетей по активности пользователей замыкает проект Mubert, генерирующий музыку по запросу пользователя. С начала года потребление мобильного интернета в этой нейросети сократилось на 63%. В первую пятерку вошли еще два генератора аудиотреков на основе нейросетей: Aiva и Soundraw.
По сравнению с периодом январь – октябрь прошлого года посещаемость сервисов по работе с ИИ в этом году выросла в 3,5 раза. Основные пользователи нейросетей — люди в возрасте 36-45 лет (на них приходится 32% аудитории), а также 26-35 лет (31%). На третьем месте — абоненты 46-55 лет (18%).
Активнее всего нейросети набирают популярность у зумеров (от 14 до 21 года), в 2023 году число таких пользователей выросло в 11 раз. И они тратят на сервисы по работе с ИИ больше всего трафика в среднем на абонента. Мужчины чаще женщин пользуются нейросетями — они составляют 59% аудитории таких сервисов. В среднем россияне тратят почти час в месяц (59 минут) на работу с ИИ-сайтами.
Кроме того, аналитики Yota составили топ городов, жители которых тратят на нейросети больше всего времени. Рейтинг возглавил Сочи, где в среднем абонент пользуется нейросетями почти два часа в месяц (116 мин). Также в пятерку лидеров вошли Кострома, Грозный, Санкт-Петербург и Магадан.
Топ-30 городов по времени, потраченному на нейросети в 2023 году
|
№
|
Город
|
Среднее число минут пользования нейросетями в месяц
|
№
|
Город
|
Среднее число минут пользования нейросетями в месяц
|
1
|
Сочи
|
116,1
|
16
|
Владикавказ
|
65,6
|
2
|
Кострома
|
97,9
|
17
|
Ижевск
|
65,5
|
3
|
Грозный
|
97,3
|
18
|
Киров
|
64,6
|
4
|
Санкт-Петербург
|
81,4
|
19
|
Калининград
|
64,5
|
5
|
Магадан
|
79,9
|
20
|
Йошкар-Ола
|
64,3
|
6
|
Петропавловск-Камчатский
|
79,8
|
21
|
Самара
|
64,1
|
7
|
Белгород
|
74,4
|
22
|
Волгоград
|
63,7
|
8
|
Южно-Сахалинск
|
73,2
|
23
|
Воронеж
|
63,3
|
9
|
Майкоп
|
71,2
|
24
|
Москва
|
62,4
|
10
|
Петрозаводск
|
70,7
|
25
|
Псков
|
62,3
|
11
|
Нальчик
|
70,6
|
26
|
Набережные Челны
|
61,9
|
12
|
Липецк
|
68
|
27
|
Владивосток
|
61,8
|
13
|
Салехард
|
67
|
28
|
Уфа
|
61,7
|
14
|
Краснодар
|
66,6
|
29
|
Вологда
|
61,4
|
15
|
Сыктывкар
|
65,8
|
30
|
Томск
|
61,1