Финансовых пирамид стало больше

В России их число выросло в полтора раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

В России почти в 1,5 раза выросло число финансовых пирамид – до 2176. За девять месяцев этого года регулятор выявил таких проектов на 47% больше, чем за такой же период 2022 года (тогда их было 1481). А по сравнению с 2021-м рост составил 250% – тогда их было 870.

При этом доля финпирамид в общем числе нелегальных компаний и мошеннических схем составила более половины, практически все они действуют в интернете (98%). Остальная часть – нелегальные кредиторы, профучастники рынка ценных бумаг и операторы инвестплатформ, а также лжестраховщики.

Рост числа финансовых пирамид связан с ростом интереса граждан к инвестициям и в целом к поиску дополнительных доходов – в том числе на фоне ситуации в экономике, полагают в Центробанке. С другой стороны, сам регулятор постоянно актуализирует свою систему мониторинга, что влияет на выявляемость нелегальных ресурсов. Механизм блокировки в борьбе с ними помогает пока не слишком эффективно – в ответ на каждое ограничение доступа создаются новые проекты-клоны.

Львиную долю выявленных пирамид составляют небольшие анонимные псевдо-инвестиционные проекты, информация о которых распространяется через соцсети и Telegram.

Ранее стало известно, что мошенники похищают деньги и имущество россиян под предлогом обновления банкнот. Банк России выявил новую схему обмана, которую в последние месяцы начали использовать злоумышленники. Они стали спекулировать на обновлении банкноты номиналом 5000 рублей.

Мошенники звонят гражданам и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей. Для этого злоумышленники предлагают человеку установить на мобильном телефоне специальное приложение – «Банкноты Банка России». Однако они дают ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. Таким образом, они похищают у человека деньги со всех счетов.