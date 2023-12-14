«Фармасинтез» выплатил налог на сверхприбыль в 341 млн рублей

Общая суммы уплаты налога по группе компаний составила 341 млн руб. Об этом рассказали в ГК «Фармасинтез», АО «Фармасинтез» и ООО «БратскХимСинтез».

Налог на сверхприбыль – это налог разового характера для предприятий крупного бизнеса, чья средняя прибыль за 2021–2022 гг. превысила 1 млрд руб. и при этом оказалась больше прибыли в 2018–2019 гг. Как заявляет Правительство РФ, средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.

Как отметил Никита Пуния, исполнительный директор ГК «Фармасинтез», планируемая выручка компании в 2023 году должна превысить 40 млрд рублей.

«На сегодняшний день, динамика по большинству препаратов является положительной, и, кроме того, ведется активное расширение портфеля компании. Мы прогнозируем, что подойдем к концу года с ожидаемо позитивными результатами, которые сможем усилить в 2024 году. На данный момент размер выплаты нами налога на сверхприбыль составляет более 0,1% от выплат всех компаний РФ», – отметил исполнительный директор ГК «Фармасинтез».