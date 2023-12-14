Солид Банк ввёл вклад в юанях под 3,5%

С 13.12.2023 АО «Солид Банк» добавил в свою линейку для частных лиц вклад «Валютный в CNY».

Условия:

- Процентная ставка – 3,5% годовых.

- Сумма – от 500 юаней.

- Срок вклада – 367 дней.

- Начисление процентов ежемесячно, в последний день месяца.

- Выплата процентов – в конце срока вклада.

- Пополнение вклада допустимо в течение первых 10 дней со дня открытия вклада.

– С вкладом «Валютный в CNY» у вас будет возможность не просто хранить капитал, а приумножать его, – говорится в сообщении банка.

Ознакомиться с подробными условиями и оставить заявку на консультацию можно по ссылке.

АО «Солид Банк». Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329

www.solidbank.ru

8 800 775 56 06 (бесплатная горячая линия для РФ)