Солид Банк ввёл вклад в юанях под 3,5%

С 13.12.2023 АО «Солид Банк» добавил в свою линейку для частных лиц вклад «Валютный в CNY».
Условия:
- Процентная ставка – 3,5% годовых.
- Сумма – от 500 юаней.
- Срок вклада – 367 дней.
- Начисление процентов ежемесячно, в последний день месяца.
- Выплата процентов – в конце срока вклада.
- Пополнение вклада допустимо в течение первых 10 дней со дня открытия вклада.
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– С вкладом «Валютный в CNY» у вас будет возможность не просто хранить капитал, а приумножать его, – говорится в сообщении банка.
Ознакомиться с подробными условиями и оставить заявку на консультацию можно по ссылке.
АО «Солид Банк». Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329
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