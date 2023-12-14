ФРС планирует три снижения ставки в 2024 году

Заявление прокомментировал российский предприниматель Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Процентные ставки с июля находятся в диапазоне от 5,25 до 5,5%. Представители Федеральной резервной системы США оставили их без изменений в своем окончательном решении по политике на 2023 год и прогнозируют, что в следующем году они трижды сократят стоимость заимствований. Центральный банк переходит к следующему этапу борьбы с быстрой инфляцией», – сказано в материале зарубежного издания The New York Times.

Бизнесмен назвал этот шаг ответственностью финансовых властей перед частным бизнесом.

«Вот как выглядит ответственность финансовых властей перед частным бизнесом: не только фактическое удешевление кредита, но и сигнал для планирования своих решений в 2024-м. Хотя кому это у нас может быть интересно сейчас», – пишет Дерипаска.

Напомним, что следующее заседание российского регулятора состоится в эту пятницу. Ускорившаяся инфляция и перегрев экономики могут подтолкнуть Центробанк к повышению ключевой ставки до 16%.

Эксперты БКС подчеркивают, экономика остается перегретой: рост ВВП тоже опережает прогноз ЦБ. Согласно первой оценке Росстата, ВВП в III квартале вырос на 5,5% г/г, а в октябре, по предварительной оценке Минэкономразвития, увеличился еще на 5% г/г.

Текущая динамика ВВП предполагает рост по итогам года не менее 3% — также выше верхней границы прогнозного диапазона ЦБ (2,7%). Регулятор рассчитывал на более быстрое охлаждение экономической активности. Это значит, что текущего уровня ставки не хватит для замедления инфляции до целевого уровня к концу 2024 г.

– Наш базовый прогноз — повышение ставки до 16% в пятницу, – резюмируют аналитики БКС.