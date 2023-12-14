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Солид Банк предложил для бизнеса депозит в юанях

По данным ЦБ, китайская валюта находится в числе лидеров среди расчетных инструментов бизнеса в нашей стране.

– Китайский рынок привлекает российский бизнес, поэтому для тех, кто работает с Поднебесной, мы анонсируем новый продукт, – говорится в сообщении Солид Банка. – С 12.12.2023 банк ввел новый продукт для юридических лиц и ИП – Депозит для бизнеса в CNY «Солид - Стабильный».

Условия по депозиту:

  • Валюта – Китайский юань.
  • Сумма – от 100 000 CNY.
  • Процентная ставка – от 2,10 – 3, 20% годовых, процентная ставка зависит от суммы и срока размещения депозита.
  • Срок – от 31 до 385 дней. Возможна пролонгация депозита на аналогичный срок.
  • Депозит без возможности частичного снятия и пополнения.

Ознакомиться с подробными условиями и оставить заявку на консультацию можно по ссылке.

АО «Солид Банк». Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329
www.solidbank.ru
8 800 775 56 06 (бесплатная горячая линия для РФ)

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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