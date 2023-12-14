Азиатско-Тихоокеанский банк стал двукратным лауреатом премии Digital Leaders Award 2023

Два цифровых проекта Азиатско-Тихоокеанского банка были отмечены премией Digital Leaders Award 2023. Церемония вручения прошла в начале декабря в рамках Восьмого ежегодного форума «Время инноваций» в Radisson Resort Zavidovo в Тверской области.

Экспертный совет премии высоко оценил инновационные разработки банка: система «Конвейер кредитных решений: корпоративное кредитование онлайн» победила в номинации «Проект в бизнесе» в категории «Банковские услуги для бизнеса», а «АТБ банк: новый сервис ДБО» выиграл в номинации «Трансформации года» в категории «Управление клиентским опытом».

«Конвейер кредитных решений» для корпоративных клиентов полностью автоматизирует процесс подачи, рассмотрения и утверждения кредитных заявок, серьезно сокращая трудозатраты сотрудников и минимизируя операционные риски. Сервис позволяет в течение нескольких минут определить целевой профиль клиента банка и принять решение по заявке на кредит не более чем за 15 минут, выводя банк по этому показателю на уровень лучших рыночных практик.

«АТБ банк» – новое мобильное приложение, расширенное дополнительными дистанционными сервисами, реализованное в соответствии с пожеланиями клиентов и основными тенденциями банковской цифровизации. Приложение создано штатной командой разработки банка.

Оба проекта реализованы Азиатско-Тихоокеанским банком в рамках стратегии по цифровой трансформации.

«В условиях стремительного развития технологий внедрение диджитал-инструментов является жизненно необходимым условием для устойчивости бизнеса на рынке. Цифровое мышление – одна из основных ценностей АТБ, мы создаём собственную экспертизу в сфере IT, чтобы разрабатывать удобные и технологичные сервисы», - подчеркнул IT-директор, заместитель председателя правления АТБ Руслан Хисматуллин.

«Я хотел бы от лица нашей команды, которая занималась разработкой нового сервиса ДБО «АТБ банк», выразить искреннюю благодарность Экспертному совету Премии за высокую оценку нашей работы. Мы тщательно изучили современные тренды ДБО, чтобы сделать сервис еще более функциональным. Эта награда для нас - стимул стремиться к еще более высоким стандартам качества», - поделился директор департамента развития дистанционных сервисов Павел Монахов.

«Мы очень рады, что экспертное жюри конкурса так высоко оценило разработку Конвейера кредитных решений. Перед нами стояла амбициозная задача в короткий срок автоматизировать процесс выдачи кредитных продуктов корпоративным клиентам, сделать его более простым и удобным для сотрудников и быстрым для клиентов с точки зрения получения решений. Сегодня Конвейер - одна из важнейших инноваций для нашего банка, помогающая оптимизировать процессы, и в целом помогающая бизнесу работать эффективнее», - рассказал директор департамента развития продуктов и процессов корпоративного бизнеса Марат Файзуллин.

Digital Leaders Award – ежегодная премия в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, внёсших вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов во всех сферах жизни. Учреждена в 2020 году.