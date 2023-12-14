Альфа-Банк провел первую масштабную конференцию ЦФА

В Москве состоялась конференция «Альфа-Толк: Тренды рынка — ЦФА и IPO», организованная Альфа-Банком. Мероприятие собрало ведущих экспертов и индустриальных лидеров, чтобы обсудить актуальные темы в сфере цифровых финансовых активов и размещения акций на рынке. Участники смогли неформально обсудить интересующие вопросы.

В рамках конференции участники рассмотрели 2 больших тренда финансового рынка с различных точек зрения – ЦФА и IPO. На мероприятии обсудили основные индикаторы экономики, сценарии развития рынка капиталов, продукты, ликвидность, ценовые параметры, требования к эмитентам и практику проведения IPO и SPO, взаимодействие с инвесторами после размещения акций, реальные успешные кейсы ЦФА и IPO, а также точки роста бизнеса.

Кроме того, в рамках конференции были организованы встречи с возможными кандидатами на IPO в среднесрочной перспективе: Лаборатория Касперского, IDF Eurasia, IVA Technologies, Sokolov, МФК Займер и Совкомбанк.

Со стороны Альфа-Банка экспертизой поделились директор по инновациям Денис Додон, главный экономист Наталия Орлова, руководитель управления аналитики по рынку ценных бумаг Борис Красноженов, директор инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Максим Арефьев, руководитель дирекции инвестиционного консультирования А-Клуба Евгений Кочемазов, директор управления долгового капитала Булат Зогдоев и руководитель дирекции сложного кредитования и структурного финансирования Юлия Лапшина.

Среди приглашенных спикеров – Артём Терехов (ЦБ), Сергей Харинов и Борис Блохин (Московская биржа), Виктор Барк (УК «Альфа-Капитал»), Сергей Попов (Сбер), Павел Прасс (ИНФИНИТУМ), Александр Смирнов (МТС), Рубен Арутюнян (HENDERSON), Игорь Барышников (ТМК), Артём Клёцкин (Южуралзолото), Алевтина Камелькова (Findustrial Consulting Group), Ярослав Мурашкин (Ростелеком) и директор по Александра Болилая (Легенда).

«После запуска первых ЦФА стали очевидны ключевые преимущества этого инструмента –гибкость конструирования удостоверяемых ЦФА прав, скорость выпуска, а также автоматизированное исполнение закрепленных ЦФА обязательств. На сегодняшний день мы видим тренд на увеличение количества размещений ЦФА, направленных на реализацию потребностей бизнеса. Задача регулятора – развивать регулирование рынка с учетом интересов эмитентов и инвесторов, а также способствовать повышению ликвидности такого инструмента как ЦФА», — рассказал Заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Артем Терехов в своем докладе о вкладе Центрального банка в развитие рынка ЦФА.

«ЦФА — одна из самых обсуждаемых тем в российском финтехе. На наших глазах разворачивается новый рынок. За год его совокупный объем достиг 58 млрд, количество выпусков — 198, а число операторов информационных систем увеличилось до 10. Такой интерес связан с тем, что ЦФА дают новые преимущества традиционным участникам рынка: помимо простоты, моментальных расчетов, низких операционных рисков и издержек, всем инвесторам 24/7 доступен вторичный рынок сделок. Рынок только набирает обороты, и мы рады объединить игроков, обеспечив живой диалог между участниками», — отметил Владимир Воейков, директор крупного и среднего бизнеса Альфа Банка.