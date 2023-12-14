Ингосстрах Банк запускает новогодний вклад со ставкой 15%

В преддверии Нового года Ингосстрах Банк запускает сезонный вклад «Карамель» с гибкими условиями. Депозит одинаково хорошо впишется в стратегию как сохранения личного капитала, так и создания финансовой «подушки безопасности».

Максимальная доходность по вкладу «Карамель» достигает 15% годовых и предусмотрена при размещении средств на 6 месяцев без возможности пополнения или снятия и при выплате процентов в конце срока. При желании можно оформить депозит с опциями пополнения и снятия – «Карамель Плюс». В этом случае будет действовать условие о неснижаемом остатке, а наиболее высокая ставка составит 14% годовых при тех же сроках и порядке выплаты процентов.

Оба варианта вклада доступны для оформления в офисах банка, а также в мобильном приложении и интернет-банке. При этом в дистанционных каналах открыть депозит можно от 10 000 рублей, в офисах – от 50 000 рублей. Минимальный дополнительный взнос для вклада с пополнением составляет 1 000 рублей. Также важно отметить, что процентные ставки в приложении и интернет-банке на 0,25% выгоднее.

В разделе «Вклады» вы можете ознакомиться с полными условиями депозитов «Карамель» и «Карамель Плюс».