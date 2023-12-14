Ингосстрах Банк сообщил об изменении условий обслуживания виртуальных карт с упрощенной идентификацией

Для повышения безопасности и снижения рисков финансового мошенничества Ингосстрах Банк вводит ограничения по обслуживанию виртуальной карты «Ингосстрах Бонус» с упрощенной идентификацией. Напомним, упрощенная идентификация – это такой порядок подтверждения достоверности сведений о человеке, при котором достаточно получить его ФИО и данные паспорта. Такая идентификация возможна дистанционно, без личного визита в офис.С 26.12.23 по виртуальным картам Ингосстрах Банка с упрощенной идентификацией будут недоступны:
- переводы физическим лицам по номеру телефона через СБП на сумму свыше 5 000 рублей в месяц;
- переводы физическим лицам по номеру телефона в Сбербанк;
- переводы по номеру карты;
- снятие наличных в банкоматах;
- переводы физическим лицам по реквизитам счета;
- трансграничные переводы.
- покупки в торговых точках и интернете с использованием карты или QR-кода;
- переводы физическим лицам по номеру телефона через СБП на сумму до 5 000 рублей в месяц;
- переводы в пользу юридических лиц по реквизитам счета, по QR-коду, в том числе по QR-коду СБП;
- оплату ЖКУ, связи и других услуг в приложении и интернет-банке;
- переводы между своими счетами в Ингосстрах Банке;
- cнятие наличных с использованием карты в кассах банка.
Банк предупреждает, если у вас виртуальная карта с упрощенной идентификацией, расшить возможности банковского обслуживания можно, оформив в офисе банка или заказав с доставкой пластиковую карту «Ингосстрах Бонус».