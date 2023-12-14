Ингосстрах Банк сообщил об изменении условий обслуживания виртуальных карт с упрощенной идентификацией

Для повышения безопасности и снижения рисков финансового мошенничества Ингосстрах Банк вводит ограничения по обслуживанию виртуальной карты «Ингосстрах Бонус» с упрощенной идентификацией. Напомним, упрощенная идентификация – это такой порядок подтверждения достоверности сведений о человеке, при котором достаточно получить его ФИО и данные паспорта. Такая идентификация возможна дистанционно, без личного визита в офис.

переводы физическим лицам по номеру телефона через СБП на сумму свыше 5 000 рублей в месяц;

переводы физическим лицам по номеру телефона в Сбербанк;

переводы по номеру карты;

снятие наличных в банкоматах;

переводы физическим лицам по реквизитам счета;

трансграничные переводы.

покупки в торговых точках и интернете с использованием карты или QR-кода;

переводы физическим лицам по номеру телефона через СБП на сумму до 5 000 рублей в месяц;

переводы в пользу юридических лиц по реквизитам счета, по QR-коду, в том числе по QR-коду СБП;

оплату ЖКУ, связи и других услуг в приложении и интернет-банке;

переводы между своими счетами в Ингосстрах Банке;

cнятие наличных с использованием карты в кассах банка.

С 26.12.23 по виртуальным картам Ингосстрах Банка с упрощенной идентификацией будут недоступны:Обладатели виртуальных карт с упрощенной идентификацией могут осуществлять:

Банк предупреждает, если у вас виртуальная карта с упрощенной идентификацией, расшить возможности банковского обслуживания можно, оформив в офисе банка или заказав с доставкой пластиковую карту «Ингосстрах Бонус».