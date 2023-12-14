Новости

Моментальная карта «Сегодня» от Примсоцбанка - в ТОП-10 лучших карт с кэшбэком

Моментальная карта «Сегодня» от Примсоцбанка вошла в ТОП-10 лучших карт с кэшбэком в ноябре 2023 по версии «Выберу.ру». В ходе исследования эксперты финансового маркетплейса «Выберу.ру» изучили текущие параметры продуктов российских банков из ТОП-100 по активам (на 01.10.23 года).

Аналитики брали в расчет максимальный лимит бонусов в рублях, курс обмена баллов на рубли и величину кэшбэка в партнерской сети банка. Учитывались стоимость обслуживания и смс-информирования, условия снятия наличных без комиссий и лимит на бесплатные переводы. Дополнительно принималась во внимание величина процентной ставки на остаток средств счета карты или накопительного.

Также в алгоритме использовался индикатор значимости кредитной организации на финансовом рынке. В рейтинг вошли продукты банков-участников государственной системы страхования вкладов. Карта Примсоцбанка занимает в нём 8 место.

- С января по октябрь 2023 года потребительский спрос на дебетовые карты с кэшбэком практически не рос. Но по итогам ноября мы как финансовый маркетплейс зафиксировали резкий всплеск интереса людей к этому банковскому продукту. Только за месяц количество онлайн-запросов россиян выросло сразу на 20% и оказалось на 16% выше, чем годом ранее. Мы полагаем, главная причина в том, что банки сумели предложить к ноябрьским распродажам привлекательные ставки и условия кешбэка, - подчеркнула директор по контенту и аналитике "Выберу.ру" Ирина Андриевская.

Подробнее с рейтингом можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

"Время местных". Как "Слата" помогает товаропроизводителям Иркутской области
СТМ идут на восток
Юлия Климова: «Будем расти вместе»
Готовая еда в тренде. Почему кулинария и полуфабрикаты интересны и потребителям, и ритейлерам
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес