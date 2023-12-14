Пётр Фрадков: банковская система развивается для поддержки технологического суверенитета

Пётр Фрадков, председатель ПСБ, принял участие в пленарном заседании "Совокупный суверенитет 2.0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса, культуры и власти“ X конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес". В своем выступлении он рассказал о связи технологического и финансового суверенитета.

«Суверенитет сейчас — это независимость и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Это касается любого сервиса, услуги, продукта в любой сфере. В свою очередь финансовый суверенитет сейчас уже даже не просто часть экономического, это часть технологического суверенитета. И каждую конкурентноспособную технологию мы должны сопровождать конкурентноспособным финансированием. Тогда будет возможен совокупный суверенитет», - отметил Пётр Фрадков.

Глава ПСБ рассказал, что банковская система развивается сейчас для поддержки процессов технологического суверенитета, а российские финансовые институты приняли на себя дополнительные функции и обязательства: банки для предприятий сейчас не просто источники денег, а полноценные партнеры в реализации долгосрочных и скоординированных с задачами государства программ развития.

Участники конгресса обсудили механизмы, которые могут сформировать внутренний спрос на российскую наукоемкую и инновационную продукцию и способствовать достижению технологического суверенитета и национальной безопасности страны,объединению усилий науки, культуры, бизнеса и власти для достижения лидерства страны в различных областях.