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ПСБ запустил эквайринг на транспорте

ПСБ предложил транспортным операторам сервис безналичной оплаты проезда на транспорте на базе процессинговой платформы Национальной системы платежных карт (НСПК), что позволит предоставить пассажирам возможность оплаты проезда бесконтактными банковскими картами и смартфонами, поддерживающими такую функцию.

«Эквайринг на транспорте обладает своей спецификой. Так, на совершение платежной операции, учитывая пассажирский поток, дается ограниченное время при непостоянном онлайн-соединении платежного устройства со своим процессинговым центром. Кроме того, в оплате участвуют несколько сторон: перевозчик, транспортный оператор, Транспортная процессинговая платформа НСПК и банк-эквайер. При этом между ними необходимо обеспечить информационно-технологическое взаимодействие с ограниченными зонами ответственности. Поэтому решение задачи лежит в комплексном подходе к ней. Возможности, которые открываются при интеграции надежной технологической платформы НСПК и уверенных позиций ПСБ на рынке эквайринга, позволяют транспортным операторам, при использовании нового сервиса, выйти на новый уровень обслуживания своих пассажиров, повысив удобство и скорость оплаты проезда», – сказал Никита Хомутов, вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ.

«Транспортная процессинговая платформа – это наша собственная разработка, а это значит, что работоспособность сервиса не зависит от внешних условий. К проекту уже присоединились 10 крупнейших банков, а сама ТПП интегрирована с транспортными системами в 25 регионах страны, включая 3 метрополитена и железные дороги. В сутки Транспортная процессинговая платформа НСПК обрабатывает до 1,8 млн операций по оплате проезда банковскими картами. В наших ближайших планах – дальнейшее расширение географии использования сервиса как на другие регионы, так и в части укрепления сотрудничества с банками-эквайерами», – рассказала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов Национальной системы платежных карт.

Калужская область стала первым регионом, где ПСБ, при поддержке НСПК реализовал возможность оплаты проезда на транспорте банковскими картами и смартфонами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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