«Цифра банк» запустил новый вклад «Свободный»

«Цифра банк»* с 11 декабря 2023 года запустил новый вклад «Свободный» в российских рублях для физических лиц.

Процентная ставка по вкладу «Свободный» составляет 12,20% годовых в рублях. Минимальная гарантированная процентная ставка составляет 12,960% годовых в рублях. Вклад открывается на 395 дней, предусмотрена ежемесячная капитализация процентов. Проценты выплачиваются ежемесячно в дату, соответствующую дате открытия счета вклада.

В случае досрочного расторжения ставка составляет 9% годовых в рублях.

Минимальная сумма размещения — 100 тыс. рублей.

С более подробной информацией по тарифу «Свободный» можно ознакомиться на сайте банка по ссылке: https://cifra-bank.ru/deposits/

Справка о банке

«Цифра банк» предлагает широкую линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. Банк является участником Системы страхования вкладов, а также Московской международной валютной ассоциации (ММВА) и Московской биржи. В настоящее время в России работает более 40 отделений.

Банк работает по универсальной лицензии ЦБ РФ № 1143 от 16.11.2021.

На 1 декабря 2023 года чистые активы «Цифра банк» составили 18,4 млрд рублей, собственные средства (капитал) — 2,2 млрд рублей, уставный капитал — 1,4 млрд рублей, объем вкладов физических лиц — 15,6 млрд рублей. В портфель ценных бумаг банка входят облигации федерального займа, а также бумаги эмитентов Московской биржи из котировального списка первого уровня.

*«Цифра банк» — коммерческое обозначение ООО «ФФИН Банк».