Компаний с удаленкой за 4 месяца стало меньше

Компаний, где есть сотрудники, работающие на удаленке (в т. ч. за рубежом), по сравнению с августом, стало меньше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Работодателей, практикующих удаленку, сейчас 37% (в августе было 43%). В 7 из 10 таких компаний дистанционно работают менее 10% персонала.

Чаще всего на удаленке трудятся программисты, бухгалтеры, инженеры, сотрудники отделов продаж и клиентские менеджеры.

Компаний, где есть сотрудники, работающие удаленно из-за рубежа, также стало меньше: 6% сейчас против 9% в июне этого года.