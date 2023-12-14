Поддержку местных производителей обсудили на конференции в Сбере в Иркутске

В начале декабря на площадке Байкальского банка состоялась четвертая ежегодная конференция «Развиваем родное дело», на которой собрались производители продукции из Сибири и Дальнего Востока.

Организаторами мероприятия выступили Федеральный центр поддержки «Мой Бизнес», торговая сеть «Слата» и Сбер. Эксперты банка рассказали о возможностях развития бизнеса за счет кредитных средств и презентовали ряд эффективных инструментов для отрасли.

«За последнее десятилетие Сбер накопил знания и компетенции по внедрению цифровых решений и продуктов. Мы с большим удовольствием делимся своими знаниями с партнерами. Наша главная цель – предложить местному производителю, который хочет сотрудничать с крупными торговыми сетями, удобный и понятный клиентский путь», – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка.

«Сбер значительно упростил кредитование: сегодня подать заявку, дождаться ее рассмотрения и получить ответ можно в течение пяти минут, при этом 90% сделок проходит онлайн, без посещения банка», – Инна Каралис, менеджер направления отдел организации кредитования клиентов малого бизнеса иркутского Сбербанка.

Сбер индивидуально подходит к установлению процентной ставки, работает со всеми инструментами господдержки и программами, позволяющими дать льготную ставку. Также в банке есть кредитные продукты, предназначенные для компаний, занимающихся бизнесом с нуля. Например, стартовый кредит Welcome, «Факторинг», «Рассрочка для бизнеса» и другие.