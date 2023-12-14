Новостройки в Иркутске с начала года подорожали на 12%

Цены на новостройки в Иркутске, по данным REALTY.IRK.RU, выросли с начала года на 12%. Средняя цена увеличилась со 119 до 133 тысяч рублей за квадратный метр. На вторичном рынке цены на жилье росли более скромными темпами: cредние цены увеличились на 7%, со 108 до 116 тысяч рублей за квадратный метр.

Рост цен на недвижимость отмечен во всех регионах России. В целом по стране новостройки в с начала текущего года подорожали на 15% – в среднем до 126 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное жилье – почти на 14%, до 109 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков "Мира квартир".

На 2024 год прогнозы экспертов расходятся. В пользу роста играют три фактора – рост денежной массы и инфляционные ожидания населения, рост доходов людей в сферах, связанных с ВПК и обороной, догоняющий вал отложенных сделок перед повышением ставок. С другой стороны, на рынок давят двузначные ипотечные ставки и рост первоначального взноса, высокая закредитованность населения и застройщиков, растущий разрыв между доходами граждан и ценами.

По мнению аналитиков, растущий тренд на рынке неустойчив.

– Для продолжения роста необходимы новые факторы, например, новый виток инфляции либо физический дефицит жилья. Оба фактора – маловероятные. При текущей ставке ЦБ разгон инфляции и глубокая девальвация почти невозможны. На рынке избыток жилья: объем построенного фонда покрывает почти 5 лет непрерывных продаж. Поэтому базовый сценарий – это контролируемое властями снижение цен на жилье. Второй наиболее вероятный сценарий – это стагнация цен и колебания возле текущих уровней. И лишь на третьем месте продолжение роста, – резюмируют аналитики БКС Мир инвестиций.