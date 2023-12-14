Прямая линия с Путиным-2023: главное

14 декабря президент России Владимир Путин подвел итоги года и ответил на вопросы россиян. Всего на прямую линию поступило более 2 млн вопросов.

Экономика

«Запас прочности российской экономики – достаточный, чтобы не просто себя уверенно чувствовать, но и идти вперед. Рост ВВП под конец года ожидается – 3,5%. Это хороший показатель».

Безработица

Уровень безработицы обновил исторический минимум в 3%. Сегодня он достиг 2,9%.

Продолжительность жизни

За три года продолжительность жизни в россиян выросла на 4 года: в 2021-м до 70,06 лет, в 2022-м до 72,73 лет, по итогам 2023 года она достигнет 74 лет.

Вторая волна мобилизации

«В ходе частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек. Сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся в зоне боевых действий, 41 тысяча – уволены. После этого мы начали компанию по призыву на добровольной основе, и планировали к концу года набрать 412 тысяч. На вчерашний вечер мне доложили – набрано 486 тысяч. При этом поток добровольцев не сокращается – по полторы тысячи ежедневно по всей стране. Ну и зачем нам мобилизация?».

СВО

На линии соприкосновения – свыше двух тысяч километров – находятся 617 тысяч человек.

У Минфина денег нет

«Если бы сейчас здесь сидел министр финансов, он бы конечно сказал, что у нас денег нет. У Минфина никогда денег нет…».

Валюта

«Даже привязка к доллару национальной валюты – уже чревата серьезными социально-экономическими последствиями. Есть определенные обязательства: пенсии, зарплаты бюджетников, пособия и тд. Как правило, денег не хватает. Национальной валюте можно увеличить инфляцию – это не очень хорошо, но ситуация балансируется. А если нацвалюты нет, то уже ничего не «подчечатаешь». В такой ситуации один путь – сокращение расходов на социальную сферу».

Курица и яйцо

«Недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ответил – а вот у граждан у наших есть проблема. Рост на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Решение принято на днях и ситуация будет улучшаться. Приношу свои извинения, это сбой в работе правительства».

Пенсионеров освободят от комиссии за оплату ЖКХ

«Это неправильно [платить комиссию банку за оплату услуг ЖКХ – прим. ред.], особенно если это касается пенсионеров. Решение только что принято. Комиссия уплачиваться пенсионерами не будет».

Дефицит яиц повлиял на объем вакцины от кори

«Здесь тоже технический сбой на самом деле. Как не странно, связан он с яйцом. Этот продукт выступает сырьем для производства медицинских препаратов. Там все решения приняты и в ближайшее время проблемы не будет».

Семейная ипотека

«Ипотека у нас скоро заканчивается – до июля следующего года только действует. Правительство думает над тем, чтобы ее продлить. Я считаю, что лучше думать в направлении продления».