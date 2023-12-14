Владимир Путин объяснил, почему в России сильно подорожали яйца

Россияне заметили существенный рост цен на яйца – они подорожали в последнее время более чем на 40%. С жалобой на произошедшее граждане обратились к президенту в рамках «Итогов года с Владимиром Путиным», который прокомментировал случившееся.

«Недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами, говорит, что все в порядке. На что я ему ответил, честно говорю, прямая речь: "У граждан наших есть проблемы: рост на яйцо курицы – 40%, а в некоторых местах и больше. И на мясо куриное". Вы знаете, что произошло? У нас идет все-таки небольшое, но повышение доходов», – отметил президент.

Он также добавил, что в связи с ростом зарплаты вырос и спрос на данный товар, а объемы производства остались прежними. Кроме того, по словам президента, не был открыт импорт в должном объеме.

Чтобы наладить ситуацию, планируется организовать поставки яиц из-за границы.

«Ситуация без всякого сомнения будет улучшаться – я очень на это надеюсь. <…> Сожалею, приношу свои извинения на этот счет – это сбой в работе правительства», – резюмировал президент.