Президент России рассказал, будет ли вторая волна мобилизации

Глава России Владимир Путин подвел итоги года в рамках прямой линии. На мероприятии он ответил на вопрос о второй волне мобилизации.

«Мы начали кампанию по привлечению людей на добровольной основе, к заключению контрактов с ВСС и планировали к концу года набрать более 400 тысяч человек. Вчера мне доложили, что набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается – 1,5 тысячи ежедневно по всей стране», – отметил президент.

Он пояснил, что в настоящее время около 244 тысяч человек находится непосредственно в зоне боевых действий, сформированы полки для обслуживания техники. Всего до конца этого года на СВО будут находиться полмиллиона человек, если учитывать и контрактников, и добровольцев, и мобилизованных, потому во второй волне мобилизации необходимости на сегодняшний день нет.