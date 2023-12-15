Несколько населенных пунктов в Иркутской области остались без света в мороз

Аварии произошли в нескольких населенных пунктах Иркутской области на фоне морозов – их жители частично остались без света, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«На контроле устранение аварий в поселках Большая Речка, Ново-Разводная, СНТ Минерал, ДНТ Вымпел. А также в селе Боярск. В Усолье-Сибирском повреждение кабельной линии устранено, электроснабжение восстановлено», – пояснил глава региона.

Кроме того, в поселке Мишелевка продолжается ремонт сломанного котла, в поселке Мама снижены параметры теплоносителя на центральной котельной №4 – вышел из строя двигатель на дымососе, устройство в наличии, ведется монтаж.

Также на контроле аварийные ситуации в поселках Подъеланка и Радищев. Снижены параметры теплоносителя в Усть-Куте, ведутся соответствующие работы.