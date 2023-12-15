Программу празднования «Счастья чистой воды» в Иркутске изменили из-за морозов

В Иркутске изменилось время и место проведения мероприятий, организованных в рамках проекта Ледовый город «Счастье чистой воды». Изменения связаны с аномальными морозами, которые прогнозируют до конца недели, сообщили в мэрии.

«На мероприятии планировали задействовать большую сцену, специальное звуковое оборудование и экраны, на установку которых требуется несколько дней. Возможности аппаратуры не рассчитаны на такие погодные условия», – пояснили власти.

16 декабря в 17:00 на улице Урицкого коллективы областного центра представят творческие номера. Также прозвучит премьера песни, написанной специально для проекта.

17 декабря с 17:00 на Урицкого будут работать интерактивные площадки. В 18:00 начнется концерт, на котором известная поэтесса Ирина Астахова (Ах Астахова) прочитает авторские произведения. Здесь же состоится «Белый парад»: по улице пройдут персонажи в белых нарядах.

18 декабря в 17:00 на улице Урицкого также запланирована интерактивная программа, а в 18:00 – концерт.

19 декабря в 19:00 в ледовом дворце «Айсберг» выступит Анатолий Zammer. Запланировано театрализованное шоу. Зрители смогут выиграть подарки от организаторов.

Напомним, ранее сообщалось, что 17 декабря в сквере имени Кирова состоится главный концерт, участие в котором примут поэтесса Ирина Астахова (Ах Астаховой) и музыкант Анатолий Zammer.

Выступление Ирины Астаховой не удалось перенести из-за плотного графика артистки. Поэтому было принято решение выбрать другую площадку с обустройством локальной сцены.