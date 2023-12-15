Названы самые необычные вакансии декабря в Иркутской области

Аналитики крупнейшего в России онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали самые необычные предложения о работе, которые открыты в Иркутской области в декабре.

В Иркутске ищут менеджера в гольф-клуб (заработная плата – от 40 000 рублей на руки). Данный специалист будет заниматься встречей и обслуживанием гостей гольф-клуба, приемом, продажей и учетом товаров, ведением клиентской базы, приемом звонков и контролем порядка. От кандидата требуется успешный опыт работы с гостями в сфере обслуживания, грамотная речь, уверенное владение компьютером, а также знание кассовой дисциплины, ответственность, дисциплинированность и доброжелательность.

В иркутскую компанию по производству театрально-концертного оборудования требуется настройщик пианино и роялей, которому предстоит заниматься настройкой музыкальных инструментов. Единственное требование к кандидату – опыт работы по специальности. Работодатель предлагает заработную плату до 60 000 рублей на руки, полный социальный пакет, и готов обсуждать частичную занятость.

Соискатели без опыта работы могут претендовать на вакансию специалиста по наполнению сайтов, для этого потребуется усидчивость, внимательность к пунктуации и орфографии, а также умение концентрироваться на поставленной задаче. Работа будет заключаться в наполнении сайтов органов власти и образовательных учреждений документами, новостями, фотографиями. Вакансия доступна, в том числе, для соискателей с инвалидностью.

Также в Приангарье ищут специалиста по реализации невостребованного имущества. Потенциальному кандидату потребуется опыт работы на аналогичной должности, ответственность и исполнительность. В задачи сотрудника будет входить организия процесса реализации материально-технических ресурсов компании с целью сокращения объема складских запасов, осуществлять процесс реализации на открытых общедоступных интернет ресурсах, формировать технические и фотоотчеты о текущем состоянии материально-технических ресурсов. Работу предлагает компания из Республики Саха (Якутия), стоимость первого проезда к месту работы компенсируется, а также предоставляется проживание в благоустроенной квартире, и коммунальных платежей. Кроме того, в условия работы также входит ДМС, социальный пакет и заработная плата до 105 000 рублей.

В список необычных вакансий декабря попали также предложения для сопровождающего детей, аниматора на выставку роботов, специалиста по спортивным мероприятиям, стеклодува и инсталлятора.