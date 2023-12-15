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Путин поручил развивать региональные бренды

В этом году присутствие отечественных брендов в магазинах увеличилось на 30%. Об этом президент Владимир Путин рассказал 14 декабря на прямой линии, посвященной итогам года.

«У нас в регионах есть чем гордиться», – подчеркнул глава государства.

Это заявление пришло важным дополнением к решению о продвижении орловских брендов через проект «Орловская витрина». В рамках данного проекта планируется установить единую маркировку для орловских брендов.

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В Иркутской области местные производители уже получают поддержку крупного бизнеса и региональных властей. Так, например, в 2020 году торговая сеть «Слата» инициировала проект «Местные производители», цель которого – помочь малому бизнесу попасть со своей продукцией на полки супермаркетов торговой сети. Год назад «Слата» вошла в стратегическое партнерство с Х5 Group. Партнеры оценили стремление «Слаты» работать с местными производителями – и продолжили развивать начинание вместе. В этом году ежегодная конференция «Развиваем родное дело» в рамках проекта прошла в четвертый раз – уже под эгидой альянса. Сегодня доля местных производителей в товарообороте «Слаты», «ХлебСоль» и «Пятерочки»  составляет 32%,  «Красного яра» и «Батона» – 41%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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