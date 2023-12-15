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Зарплату бюджетников Иркутской области проиндексируют в 2024 году

Рост с 1 января 2024 года составит 6,6%. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Соответствующее распоряжение о мерах по индексации зарплаты подписал глава кабинета министров региона Константин Зайцев.

Также Константин Зайцев сообщил, что в Иркутской области минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года с учетом максимальных размеров северных надбавок составит: в южных районах 30 787 руб., в северных районах от 36 560 руб. до 48 105 руб. в зависимости от территории.

В минтруде Иркутской области пояснили, что согласно поправкам в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» от 27 ноября 2023 года, с 1 января 2024 года минимальная заработная плата составит 19 242 рубля в месяц, что на 3тыс. рублей или 18,5 % больше, чем в 2023 году.

Напомним, что это решение кабмина Приангарья было единогласно поддержано сторонами трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заседание которой состоялось в ноябре текущего года. В состав комиссии входят представители социального партнерства – Ассоциации Иркутского регионального объединения работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» и Союза «Иркутское областное объединение профессиональных союзов».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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