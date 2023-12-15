Еще пять подстанций запустят в Иркутском районе до конца года

Об этом на пресс-конференции рассказал директор «Иркутскэнергосбыта» Дмитрий Конопелько.

«В этом году мы построили по иркутскому району пять подстанций и увеличили мощность больше чем на 100 мегаватт. Две подстанции еще не успели включить. Как раз настали холода – плановые работы невозможны. Как только холода отступят – до конца года – мы запустим объекты в Урике, Шелехове. Они уже готовы, но чисто технически мы не можем это сейчас исполнить», – говорит Конопелько.

Ранее директор компании дал большое интервью Газете Дело. В нем он рассказал о том, что в ближайшие годы региону придется очень тщательно все считать и рационально подходить к использованию энергоресурсов. Есть ли резервы? Чем опасна стихийная застройка? И не грозит ли энергодефицит важным инфраструктурным проектам в регионе?