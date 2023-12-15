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Прирост энергопотребления в Иркутской области зимой сопоставим с выработкой Братской ГЭС на максимальных режимах

Сети в холодное время года находятся в колоссальной загрузке. Об этом на пресс-конференции рассказал директор «Иркутскэнергосбыта» Дмитрий Конопелько.

«Колоссальный рост нагрузки идет в Иркутской области. В очередной раз она побила все рекорды. Сегодня зафиксирован максимум – 10,2 гигаватта. Прирост по сравнению с прошлым годом – 1 гигаватт. Это колоссальный прирост и сейчас весь он приходится на электроотопление», – говорит Конопелько.

Разница между летним потреблением и зимним сопоставима с выработкой на максимальных режимах Братской ГЭС.

«Температурный фактор сопровождается линейным ростом нагрузок. Поэтому ясно, что сегодня загруженность сети запредельная», – заключает директор.

Ранее директор компании дал большое интервью Газете Дело. В нем он рассказал о том, что в ближайшие годы региону придется очень тщательно все считать и рационально подходить к использованию энергоресурсов. Есть ли резервы? Чем опасна стихийная застройка? И не грозит ли энергодефицит важным инфраструктурным проектам в регионе?


/ Сибирское Информационное Агентство /
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