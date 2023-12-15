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80% россиян определились, где будут проводить новогодние каникулы

Большинство россиян определилось, где проведет январские каникулы. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

40% россиян проведут бо́льшую часть январских каникул дома. 6% будут отдыхать на даче. 6% — в гостях у друзей и родственников. Путешествие по России планируют 4% респондентов. 1 из 100 поедет за границу.

18% россиян будут работать в праздники. Среди них — рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, врачи и медицинские сестры, работники ЖКХ, торговли, аптек, складов, сотрудники полиции и служб безопасности, водители, персонал гостиниц, журналисты.

Мужчины работают во время новогодних каникул чаще женщин (20 и 15% соответственно). Больше всего же тех, кто проведет первую январскую декаду на рабочем посту, — среди россиян до 34 лет (22%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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