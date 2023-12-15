«Битва ученых» впервые прошла в Иркутске

Победителем стал Андрей Лиштва, кандидат биологических наук, доцент ИГУ, c проектом, посвященным реликтовым растениям и эндемикам Байкальского региона.

Мероприятие прошло под эгидой Байкальского банка на площадке Иркутского государственного университета путей сообщения в жанре научного слэма (Science Slam).

Представители семи ведущих вузов региона: Иркутского государственного сельскохозяйственного университета им. А.А. Ежевского, ИГУ, БГУ, ИрНИИТУ, ИрГУПС, АнГТУ и ИГМУ должны были за 10 минут легко и понятно для аудитории рассказать о собственных научных проектах и ответить на вопросы слушателей.

Выступления были посвящены медицине, железнодорожному транспорту, растениеводству, цифровым технологиям, информационной безопасности и другим важным отраслям экономики.

Зрителями стали около трехсот школьников и студентов. Лучшего спикера организаторы определили по громкости оваций аудитории при помощи шумомера.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Цель “Битвы ученых” — популяризировать научную деятельность ведущих ВУЗов Иркутской области и мотивировать школьников получать высшее образование в своем регионе. Поэтому главными слушателями в аудитории стали ученики выпускных классов, которые задумываются, куда им поступать. У нас есть большое желание, чтобы наши дети получали высшее образование в Иркутске, а потом приходили работать в местные компании, в том числе в Сбер».

Андрей Лиштва, победитель «Битвы ученых»:

«Я рассказал о вальдшейнии, цветке-эндемике, который растет только в двух местах: у нас на Байкале и в Италии. Также мне понравились доклады коллег из других университетов, и самое главное — было радостно видеть школьников, которые интересуются наукой, и я надеюсь, что эта тенденция будет развиваться».

Победителю Сбер вручил главный приз — умную колонку SberBoom.