Иркутская электросетевая компания: энергосистема работает устойчиво и надежно, несмотря на аномальные морозы

Об этом на пресс-конференции, которая состоялась 15 декабря, заявили руководители ИЭСК.



По информации генерального директора Иркутской электросетевой компании Дмитрия Конопелько, с 8 декабря, когда в регионе начались аномальные морозы, несколько раз был обновлён рекорд энергопотребления – с 9,4 до 10,2 ГВт.

– Несмотря на это, нам удалось избежать длительных масштабных отключений. Ситуацию контролируем. Все отключения носят локальный характер. Никаких системных нарушений в работе энергосистемы Иркутской области нет. Энергосистема Иркутской области, несмотря на аномальные морозы, работает устойчиво, надёжно, – подчеркнул Дмитрий Конопелько.

Сейчас в регионе работают 172 бригады, более 350 специалистов и 504 единицы техники Иркутской электросетевой компании, главная задача которых – обеспечить сроки восстановительных работ, определенные законодательством. Норматив – 24 часа, но энергетики стараются всё сделать гораздо оперативнее. Особое внимание уделяется Иркутскому и Шелеховскому районам, где сформировано 42 оперативно-выездные бригады и 80 единиц техники. Ни одно обращение граждан не остаётся без внимания.

Как рассказал директор Иркутсэнергосбыта Андрей Харитонов, за шесть полных суток в контакт-центр компании по номеру 8-800-100-9-777 поступило более 80 тысяч звонков со всей Иркутской области.

– Единый энергетический информационно-справочный центр «Иркутскэнергосбыта» работает круглосуточно. Поступают заявки в зоне работы 21 территориальной сетевой организации, а также многочисленных потребительских сетей. Количество операторов увеличено, в том числе в ночное время. В одну смену работают более 30 сотрудников. Операторы отвечают в порядке очереди по мере поступления обращений. Также доступна функция обратного звонка, время ожидания от 7 до 25 минут", – прокомментировал Андрей Харитонов. – Единый энергетический информационно-справочный центр «Иркутскэнергосбыта» работает круглосуточно. Поступают заявки в зоне работы 21 территориальной сетевой организации, а также многочисленных потребительских сетей. Количество операторов увеличено, в том числе в ночное время. В одну смену работают более 30 сотрудников. Операторы отвечают в порядке очереди по мере поступления обращений. Также доступна функция обратного звонка, время ожидания от 7 до 25 минут", – прокомментировал Андрей Харитонов.

Кроме этого, он отметил, что «Иркутскэнергосбыт» информирует жителей о плановых или неотложных работах через рассылку уведомлений, автоматический дозвон, смс, мессенджер Viber, push-уведомления в личном кабинете и мобильном приложении, а также через тг-канал «Свет38». Благодаря принимаемым мерам, граждане и организации своевременно получают данные о причинах отключений и прогнозе времени, которое потребуется оперативным бригадам для проведения восстановительных работ,

Комментируя ситуацию, связанную с ростом энергопотребления, энергетики отметили, что актуальность проблемы в первую очередь связана с опережающими темпами строительства частного сектора по сравнению с развитием инфраструктуры. Особенно – в Иркутском и Шелеховском районах. Кроме этого, индивидуальные дома строятся без альтернативных источников тепла.