Банки начали повышать ставки по вкладам

ЦБ сегодня, 15 декабря, повысил ключевую ставку. Вслед за решением регулятора ставки по депозитам поднял Альфа-Банк.

Ставку 16% банк предлагает для тех, кто откроет Альфа-Вклад Максимальный на 6 месяцев. При этом некоторые банки начали повышать ставки еще до заседания ЦБ. Так, 8 декабря повысил ставки по рублевым сберегательным продуктам Россельхозбанк, 14 декабря о повышении ставок объявил ВТБ. 15 декабря до заседания ЦБ повысил ставки Сбер. Повышение составило от 0,8 до 1,68 п. п. в зависимости от вклада. Наиболее выгодно депозиты открывать на полгода, максимальная ставка теперь в Сбере составляет 16% годовых на 6 месяцев, а в премиальном сегменте – 16,5% годовых.

«В этот раз мы решили увеличить ставки, не дожидаясь решения регулятора. Наше решение позволит клиентам досрочно воспользоваться улучшенными условиями», – говорится в комментариях ВТБ.

По прогнозам аналитиков ВТБ, в 2024 году объем рублевых вкладов в российской банковской системе увеличится на 12%, до 40 трлн рублей. Этому будет способствовать высокий уровень процентных ставок.