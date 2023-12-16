Массовая авария случилась в Иркутске: одновременно столкнулись более 15 машин

Авария с участием свыше 15 машин произошла в Иркутске на улице Маяковского. Подробности о происшествии рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Столкновение случилось из-за коммунальной аварии, в результате которой на проезжую часть вылилась вода, замерзла – в результате на спуске с горы образовался гололед. Среди транспорта, попавшего в ДТП, – грузовики, автобус и легковые машины.

На месте работают восемь экипажей ГИБДД, которые оцепили участок дороги, организовали перенаправление транспортных потоков, а также оформляют аварии и помогают коммунальным и экстренным службам ликвидировать последствия случившегося.

В результате аварии пострадал один человек – он госпитализирован с травмой руки.