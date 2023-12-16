Жители Иркутской области обманом забрали у пенсионеров почти 3 млн рублей

Правоохранители задержали двух жителей Иркутской области – они подозреваются в участии в мошеннической мафии и обмане пенсионеров. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Установлено, что мужчины работали курьерами в Братске и забирали деньги у пенсионеров. Они говорили, что средства нужны, чтобы спасти родственников от уголовной ответственности.

Завладев наличными, злоумышленники передавали их «кураторам», при этом оставляли себе оговоренный процент. Таким образом они совершили десять преступлений, потерпевшим от 67 до 86 лет – они передали им в общей сложности более 2,7 млн рублей.

Одного из преступников приговорили к 3,5 года в колонии общего режима, второго – к 300 часам обязательных работ.