Возгорание произошло на подстанциях в иркутском поселке

Котлы для обогрева вышли из строя в результате пожара на трансформаторных подстанциях в поселке Новая Игирма в Иркутской области. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В Новой Игирме ситуация связана с возгоранием на двух трансформаторных подстанциях, в итоге в работе остались 2 котла из 4. Идут работы по восстановлению. В Железнодорожном на котельных №3 и №6 выявлены протечки 2 котлов», – пояснил глава региона.

Он также добавил, что на контроле ликвидация аварий в селе Кобляково, в Вихоревке, а также снижение параметров теплоносителя в ряде населенных пунктов: это город Усть-Кут, а также поселки Тубинский, Мишелевка, Радищев, Железнодорожный.