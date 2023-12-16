Власти рассказали, когда восстановится движение на месте массового ДТП в Иркутске

Массовое ДТП с участием более 15 машин произошло на улице Маяковского в Иркутске – движение на данном участке нарушено. О том, когда его удастся восстановить, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Продолжаю следить за ситуацией на Кайской горе. С места массовой аварии начали эвакуировать пострадавшие автомобили, несколько машин уже увезли, как и пассажирский автобус. За ночь необходимо полностью расчистить дорогу. К утру здесь планируют восстановить движение», – пояснил глава региона.

Столкновение спровоцировал гололед, возникший из-за коммунальной аварии.