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Названо точное число машин, которое попало в массовое ДТП на Кайской горе в Иркутске

Массовая авария произошла накануне вечером на Кайской горе в Иркутске. О том, сколько машин стали ее участниками, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Последствия ДТП с участием 22 автомобилей устранены. На месте установлены предупреждающие знаки, дежурят экипаж ГИБДД, а также техника МУП «Иркутскавтодор» для подсыпки участка дороги в случае необходимости», – пояснил глава региона.

Движение автотранспорта на Кайской горе в Иркутске восстановлено.

Напомним, что инцидент произошел из-за коммунальной аварии, в результате которой на проезжую часть вытекла вода, замерзла, образуя гололед.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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