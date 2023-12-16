Названо точное число машин, которое попало в массовое ДТП на Кайской горе в Иркутске

Массовая авария произошла накануне вечером на Кайской горе в Иркутске. О том, сколько машин стали ее участниками, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Последствия ДТП с участием 22 автомобилей устранены. На месте установлены предупреждающие знаки, дежурят экипаж ГИБДД, а также техника МУП «Иркутскавтодор» для подсыпки участка дороги в случае необходимости», – пояснил глава региона.

Движение автотранспорта на Кайской горе в Иркутске восстановлено.

Напомним, что инцидент произошел из-за коммунальной аварии, в результате которой на проезжую часть вытекла вода, замерзла, образуя гололед.