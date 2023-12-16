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Молодые ученые из Иркутской области получили премии правительства России

Пять молодых ученых из Приангарья получили награды и почетные звания лауреатов премии правительства РФ в области науки и техники, рассказали в пресс-службе регионального кабмина.

В частности, Дмитрий Крупенев, Денис Бояркин и Дмитрий Якубовский из Института систем энергетики им. Мелентьева СО РАН разработали научно-методическое обеспечение и инструментарий для оценки надежности электроэнергетических систем. Разработка позволит повысить уровень энергетической безопасности страны.

Евгений Дульский и Павел Иванов из Иркутского государственного университета путей сообщения разработали технологию проведения быстрого и качественного ремонта изоляции двигателей электровозов и тепловозов для уменьшения внешнего воздействия. Она поможет  увеличить скорость работ и в три раза снизить затраты электроэнергии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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