Молодые ученые из Иркутской области получили премии правительства России

Пять молодых ученых из Приангарья получили награды и почетные звания лауреатов премии правительства РФ в области науки и техники, рассказали в пресс-службе регионального кабмина.

В частности, Дмитрий Крупенев, Денис Бояркин и Дмитрий Якубовский из Института систем энергетики им. Мелентьева СО РАН разработали научно-методическое обеспечение и инструментарий для оценки надежности электроэнергетических систем. Разработка позволит повысить уровень энергетической безопасности страны.

Евгений Дульский и Павел Иванов из Иркутского государственного университета путей сообщения разработали технологию проведения быстрого и качественного ремонта изоляции двигателей электровозов и тепловозов для уменьшения внешнего воздействия. Она поможет увеличить скорость работ и в три раза снизить затраты электроэнергии.