Жители Иркутской области за три дня отдали мошенникам свыше 12 млн рублей

Телефонные аферисты активно обманывают жителей Иркутской области – за три дня люди отдали мошенникам 12 млн рублей, рассказали в региональной полиции.

«Аферисты использовали классические схемы обмана граждан, под видом звонков из «службы безопасности банка» или других учреждений они выманивали деньги у жителей региона. Однако зафиксированы и неординарные способы обмана», – пояснили правоохранители.

На одну из таких попалась 23-летняя жительница Заларинского района. В мессенджере ей пришло сообщение с предложением о дополнительном заработке с ежедневным доходом от 3 до 12 тысяч рублей. От заявительницы требовалось продвигать товар на маркетплейсе и добавлять позиции в избранное.

После выполнения тестового задания ей отправили 400 рублей и предложили увеличить доход. Как объяснил куратор, необходимо пройти регистрацию на сайте и создать личный кабинет, после внести депозит для приобретения продукции. Доверившись мошенникам, девушка лишилась 47 тысяч рублей.

Одни из самых больших сумм отдали две пенсионерки – они поверили, что их родственники стали виновниками ДТП, и заплатили деньги курьерам, чтобы их спасти. Одна отдала около 420 тысяч рублей и 1 тысячу 400 долларов США, вторая – 360 тысяч рублей.