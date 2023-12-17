Жители десятков населенных пунктов Бурятии почувствовали землетрясение

Землетрясение произошло накануне неподалеку от озера Байкал – его почувствовали жители десятков населенных пунктов Бурятии, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Самые сильные толчки в 5 баллов зафиксированы в селе Гремячинск, в 4-5 баллов – поселке Кика, 4 балла – селах Турка, Горячинск, Нижний Саянтуй, 3-4 балла – селах Нестерово, Зырянск, 3 балла – селах Карымск, Турунтаево, Сухая.

Кроме того, сейсмособытие ощущалось в Иркутской области – сразу в нескольких населенных пунктах.