Посещение Прибайкальского национального парка с 2024 года подорожает

Плату за посещение Прибайкальского национального парка с 2024 года собираются увеличить. О том, насколько, рассказали в пресс-службе организации.

«Посетители особо охраняемой природной территории "Прибайкальский национальный парк" заметят изменения в стоимости оформления разрешения с 1 января 2024 года: для граждан Российской Федерации, не проживающих в населенных пунктах в границах национального парка, плата составит 200 рублей. Для иностранных граждан – 400», – говорится в сообщении.

Изменения в размере платы связаны с увеличением уровня прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Стоит сказать, что в 2024 году появятся новые категории, которые будут освобождены от взимания платы за посещения парка: зайти на территорию бесплатно смогут люди с подарочными сертификатами «Заповедное путешествие».

Кроме того, посещение парка свободно будет по-прежнему для детей до 18 лет, пенсионеров, многодетных родителей, маломобильных граждан и лиц, сопровождающих их, а также ветеранов боевых действий и жителей территорий нацпарка.