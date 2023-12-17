Многоквартирный дом загорелся в Иркутске из-за майнеров

Пожар произошел сегодня днем в многоквартирном доме на улице Байкальской в Иркутске – возгорание случилось на балконе. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Спасателей вызвали хозяева квартиры. Когда работники ведомства прибыли, они увидели, что с балкона второго этажа идет густой черный дым. Самостоятельно до прибытия расчетов по лестничным маршам эвакуировались девять человек.

С огнем удалось быстро справиться. В результате пожара весь балкон был закопчен, площадь пожара составила менее одного квадратного метра.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Возгорание случилось из-за «машинки» для добычи криптовалюты, установленной в самодельном шумобоксе. Трагедии удалось избежать, поскольку хозяева были дома и вовремя заметили случившееся.