Пожар произошел в охотничьем зимовье в Иркутской области: погиб человек

Возгорание случилось накануне на участке «Верхняя Ирель» в 110 км от поселка Улькан в сторону деревни Карам Иркутской области в зимовье. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Установлено, что трое мужчин – отец, сын и их приятель – отправились на охоту. Сильные морозы, которые начались в Приангарье, было принято решение переждать в зимовье. При нахождении там случился перегрев печи и возник пожар.

«Отец получил ожоги и не мог передвигаться самостоятельно. Охотники вспомнили, что рядом есть еще одно зимовье и на самодельных носилках понесли пострадавшего к нему. По дороге к новому месту сын сильно обморозил ноги. Мужчины расположились в зимовье, но через три дня от полученных ожогов пострадавший скончался», – говорится в сообщении.

Приятель, который не пострадал, на лыжах отправился за помощью – он доехал до поселка и сообщил о случившемся. Сегодня утром к месту происшествия и для эвакуации пострадавшего от обморожения была направлена группа областных спасателей с проводником.

Ситуация осложняется сильными морозами и большой отдаленностью зимовья от населенного пункта. Группе необходимо преодолеть более 70 километров по лесовозной дороге, а далее около 30 километров по бездорожью на снегоходах. Операция продолжается.