Иркутяне рассказали о самых нелюбимых предновогодних делах

Спокойствием в предновогодней суете может похвастаться только 1 из 3 горожан. Сервис по поиску работы SuperJob узнал, какие дела или обязанности больше всего раздражают в подготовке к празднованию Нового года. В опросе приняли участие экономически активные граждане из Иркутска.

Самым нелюбимым делом перед Новым годом 10% иркутян назвали приготовление праздничных блюд. На втором месте — уборка (8% голосов). 7% раздражаются от всеобщей спешки и суеты, 5% — от необходимости выбирать и упаковывать подарки. Заниматься закупкой продуктов к празднику не любят 3% горожан. Еше 3% не нравится, что приходится тратить много денег. Наряжать елку и украшать дом не любят 2%. По 1% опрошенных рассказали, что их раздражает само ожидание праздника, корпоративные мероприятия, приглашение гостей и необходимость поздравления коллег, клиентов, заказчиков и руководства. Для 35% респондентов нет таких дел и обязанностей, которые бы раздражали их в преддверии Нового года. 6% наоборот — раздражает все. Еще 3% не готовятся к Новому году и не празднуют его.

Среди новогодних дел, которые чаще раздражают женщин, — готовка и уборка. Мужчины же не любят большие траты, спешку и суету.