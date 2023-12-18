Авиакомпания «СиЛА» открыла продажу билетов из Иркутска в Усть-Илимск и Казачинское

Авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» запустила продажу билетов с 1 января по 30 марта 2024 года по социально значимым маршрутам. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Иркутск – Казачинское – Иркутск

Цена билета в одну сторону на взрослого человека составит 6 500 рублей.

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Иркутска в Казачинское в 14:00. Обратно в 16:30.

Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск

Стоимость на взрослого человека в одну сторону – 8 700 рублей.

С 3 по 7 января рейсы будут выполняться три раза в неделю – по средам, пятницам и воскресеньям. С 8 января частота увеличится до 4-х раз в неделю – по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам. Из Иркутска в Усть-Илимск можно улететь в 8:05. Обратно в 11:10.

Дети до двух лет без места летят бесплатно, стоимость билетов для детей от 2-х до 12-ти лет с 50% скидкой. Бесплатная норма провоза багажа 10 кг.